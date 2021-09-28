"Не хочу чекати два-три роки": Усик висловив бажання провести об'єднавчий поєдинок у надважкій вазі

Олександр налаштований побитися за звання абсолютного чемпіона світу.

Новоспечений володар титулів WBA, IBF, WBO і IBO в надважкій вазі Олександр Усик після своєї перемоги над британцем Ентоні Джошуа заявив, що в найближчому майбутньому хотів би провести об'єднавчий поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу.

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)

34-річний українець уточнив, що це можливо лише після його реваншу з Джошуа. За словами промоутера українця Олександра Красюка, команда Ентоні вже активувала опцію повторного бою з Усиком.

"Я не хочу чекати два-три роки - це дуже багато. Зараз у мене чотири пояси. Три основних - WBA, WBO, IBF і четвертий IBO, який є додатковим. Четвертий основний пояс перебуває у Тайсона Ф'юрі. У них найближчий бій з Деонтеєм Вайлдером, а у нас - з Ентоні Джошуа. Перед цим поєдинком ми підписували контракт з опцією реваншу.

Розмови про цей поєдинок можуть бути тільки після того, як Тайсон Ф'юрі відбоксує з Вайлдером, і у них там визначиться чемпіон, і після нашого реваншу з Ентоні. Дуже б хотілося провести поєдинок за всі титули, тому що в надважкому дивізіоні цього не було, якщо не помиляюся, близько 30 років. Я хочу битися з тим, у кого буде пояс", - сказав Олександр під час пресконференції в Києві.

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Крім того, Усик зізнався, чому не став нокаутувати Джошуа. А промоутер українського боксера Олександр Красюк пояснив, чому фінальний гонг пролунав раніше в лондонському поєдинку.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Усик прокоментував свою перемогу над Джошуа. Також Олександр записав відеозвернення після перемоги над британцем, заявивши, що "Пояси їдуть додому".

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