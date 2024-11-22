"Не хочу ризикувати і воювати": український волейболіст пояснив, чому не повернувся після виїзду за кордон

Волейболіст "Решетилівки" Дмитро Шаврак, який не повернувся до України після матчу Кубка виклику в Бельгії, прокоментував своє рішення.

Спортсмен розповів, що не хоче наражати себе на ризик і воювати. Також він зізнався, що після рішення не повертатися на батьківщину став отримувати погрози, які стосувалися його матері.

Крім того, Шаврак заявив, що любить Україну і планує повернутися додому одразу після закінчення війни.

"Побачимо. Я також сподіваюся знайти нову команду, але якщо це не спрацює, я, можливо, піду з волейболу. Коли повернусь до України, як тільки закінчиться війна, я, можливо, зможу повернутися до "Решетилівки".

У будь-якому випадку, я сподіваюся, що клуб продовжить існувати, а інші наші одноклубники залишаться в спокої, що може бути непросто після нашої втечі.

Ми любимо свою країну, тому обов'язково хочемо повернутися. Більшість людей також розуміють наш вибір, хоча мені телефонували з погрозами, що вони зроблять щось моїй матері, якщо я не повернуся. Але я не хочу ризикувати і воювати", – сказав Шаврак у розмові з бельгійським виданням KW.be.

Раніше повідомлялося, що щонайменше двоє гравців "Решетилівки" не повернулися до України після матчу Кубка виклику проти "Менена", який відбувся у Бельгії. Крім Шаврака, у Європі також вирішив залишитися Андрій Оробко.

Нагадаємо, у листопаді цього року футболістів "СК Полтава" перед матчем доправили до ТЦК.

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