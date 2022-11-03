"Не хочу робити трагедію": тренер "Шахтаря" – про розгром від "Лейпцига" і виліт до Ліги Європи

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевич прокоментував розгромну поразку від "РБ Лейпцига" (0:4) в матчі заключного туру групової стадії Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

"Чому результат відрізняється від першої гри (проти "Лейпцига - прим.)? Вони грають на піку форми, через перемоги набрали впевненість. Команда взагалі не програє і обіграла "Реал". Мусимо поважати таку команду. Хоча сьогодні ми відчували надто велику відповідальність, тиск від того, яку величезну історію можемо зробити. Часом така відповідальність змушує тебе помилятися. Три голи привезли собі самі, але я думаю, що це якраз може бути той тиск, якого ми раніше просто не відчували.

Але такі, ситуації, такі поразки, такий рівень "Лейпцига" дають мені думати, що мусимо більше цінувати те, що зробили. Не хочу зараз робити трагедію, тому що грали проти дуже якісного опонента, який заслуговує бути в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ми показали, що ми - команда, і залишаємось командою, коли програємо. Вони перемогли заслужено", - сказав Йовічевич в ефірі MEGOGO.

Крім того, хорватського коуча попросили оцінити шанси його команди в плейоф Ліги Європи, де "гірники" навесні продовжать свій шлях у єврокубках.

"Перспективи в Лізі Європи? Подивимось. Коли будемо грати в однакових умовах, пройдемо збори. Бо маєте знати, що дехто з наших новачків взагалі не проходив збори, ми під час ЛЧ знайомились і награвали модель. Гадаю, в Лізі Європи будемо ще кращі і конкурентніші. Маємо натхнення, амбіції, а час ще є. Ми зробили несподіваний крок для багатьох вболівальників, але це виснажує. Тут нема чого соромитися, багато команд мають значно більші бюджети, якісніші склади. У деяких поєдинках ти просто можеш зіграти гірше", - сказав Йовічевич.

Додамо, що в іншому матчі заключного туру групи F мадридський "Реал" знищив шотландський "Селтік" – 5:1 .

"Шахтар" з 6 очками посів третє місце у своїй групі та вилетів до 1/16 фіналу Ліги Європи. "Реал" (13) і "РБ Лейпциг" (12) вийшли до плейоф ЛЧ з першої та другої сходинок відповідно. "Селтік" (2) завершив свій євросезон.

Жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів відбудеться в понеділок, 7 листопада, о 13:00 за київським часом. Того ж дня о 14:00 "Шахтар" дізнається свого суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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