"Не хочуть озвучувати незадоволення": українська тенісистка - про повернення рейтингових очків Wimbledon

Українка Марта Костюк заявила, що тенісисти роблять недостатньо для повернення рейтингових очок Wimbledon.

Третя ракетка України заявила, що для зміни рішення WTA та ATP потрібен голос більшої кількості спортсменів.

Про це Костюк сказала в коментарі BTU.

"Наразі багато гравців незадоволені цим рішенням, але не хочуть цього озвучувати. Хотілося б, щоб невдоволення озвучували більше, щоб було видно, що є якась критична маса, з якою ми можемо щось змінити.

У нас індивідуальний вид спорту і всі звикли працювати поодинці. Але якщо з’явиться якась згуртованість у розв'язанні конкретних питань, то я думаю, що можна багато покращити, багато змінити.

Але знову ж таки – тут потрібна колективна робота, але багато хто, як і і я, вирішують, що важливіше: добре грати чи робити якісь реформи в Турі. Думаю, що час все розставить на свої місця. Для себе я деякі рішення вже ухвалила і рухаюся у цьому напрямі", – зазначила українка.

Нагадаємо, що австралійська тенісистка російського походження Дар'я Гаврилова відкрито підтримала українців на тлі війни, яку Росія розгорнула проти України.

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