Не хочуть приймати росіян і білорусів: ще одна країна відмовилася проводити фехтувальні змагання

Франція слідом за Німеччиною та Данією скасувала турнір через допущення спортсменів з країн-агресорок.

Французька федерація фехтування скасувала етап Кубка світу з чоловічої шпаги через скандальне рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) допустити до змагань російських і білоруських спортсменів.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

"Не маючи можливості задовольнити прохання Міжнародної федерації фехтування (FIE) щодо участі російських і білоруських спортсменів у Кубку світу з фехтування на шпагах, запланованого на 19-21 травня в Сен-Мор-де-Фоссе, Французька федерація фехтування з жалем оголошує про скасування змагань Monal Challenge 2023 року. Про це рішення проінформовані спортивні та державні установи", – йдеться в заяві.

На початку березня Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення повернути росіян і білорусів до міжнародних змагань, незважаючи на повномасштабну війну, яку РФ за підтримки Білорусі продовжує вести в Україні.

Це викликало обурення світової спільноти. Через скасування "бану" спортсменів країн-агресорок Німеччина відмовилася приймати Кубок світу з фехтування з жіночої рапіри, який був запланований на початок травня 2023 року. З аналогічної причини Данія вирішила скасувати міжнародний турнір у Копенгагені.

Раніше повідомлялося, що на Кубку світу з фехтування у китайському Нанкіні представники FIE заборонили збірній України влаштувати акцію проти повернення спортсменів з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, понад 300 фехтувальників з різних країн світу закликали FIE переглянути рішення про повернення до змагань спортсменів із Росії та Білорусі.

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