"Не хотіли мати справу з росіянами": італійський клуб відмовився продавати гравця до "Спартака"

Команда Серії А принципово не відпустила свого футболіста до країни-агресорки.

Італійський "Сассуоло" відмовився продати бразильського захисника Рожеріо до московського "Спартака" через загарбницьку війну Росії проти України.

Як розповів директор клубу Серії А Джованні Карневалі, росіяни були готові придбати гравця за 8 мільйонів євро, але керівництво "Сассуоло" з етичних міркувань відмовилося вести переговори з представником держави-терористки.

"Переговори вів агент футболіста, була серйозна пропозиція на 8 мільйонів євро. Обміркувавши все, ми вирішили відмовити. Чому? Етичні причини: ми не хотіли мати справу з росіянами.

Ризик втратити гравця безкоштовно наступного року? Ми хотіли, щоб перемогло розуміння того, що не можна вести справи з певною країною. Навіть ціною безкоштовної втрати футболіста. Рожеріо залишається на трансферному ринку, але це будуть вже інші пропозиції", – цитує функціонера Goal.com.

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Джерело також зазначає, що сам 25-річний захисник був зацікавлений в переході до "Спартака" і навіть встиг погодити з москвичами умови особистого контракту. Однак через рішення "Сассуоло" трансфер не відбудеться.

Поточний контракт бразильця із "Сассуоло" спливає влітку 2024 року, після чого він матиме право залишити клуб безкоштовно.

Минулого сезону Рожеріо зіграв за італійський клуб 37 матчів, у яких зробив чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що нідерландського футболіста російського клубу засудили до 1,5 року в'язниці на батьківщині.

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