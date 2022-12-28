Не хотів повертатися через війну: "Шахтар" погодився подовжити оренду бразильця

Майкон лишиться у "Коринтіансі" ще на рік.

Бразильський "Коринтіанс" домовився із "Шахтарем" про подовження оренди півзахисника Майкона.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Спочатку представники "тімау" розпочали переговори з "гірниками" про викуп гравця. "Шахтар" хотів отримати 10 млн євро за гравця, але такий "цінник" сильно налякав бразильський клуб. У результаті сторони зійшлися на річній оренді бразильця, яка буде розрахована до кінця 2023 року.

Сам футболіст не хотів повертатися до України через війну.

Зазначається, що "Шахтар" отримає 500 тисяч євро, а у договорі буде прописано першочергову можливість для "Корінтіанса" на викуп контракту Майкона.

Угода Майкона із "Шахтарем" діє до літа 2025 року. Хавбек приєднався до донецького клубу влітку 2018 року. На рахунку Майкона 98 матчів та 8 голів у складі "гірників".

"Коринтіанс" перебуває на 4 місці у бразильській Серії А. Цього року Майкон зіграв за "тімау" у 26 матчах та забив 2 голи у всіх турнірах.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" націлений підписати захисника "Істри" та молодіжної збірної Хорватії Мауро Перковича.

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