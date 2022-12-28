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Не хотів повертатися через війну: "Шахтар" погодився подовжити оренду бразильця

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Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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Не хотів повертатися через війну: "Шахтар" погодився подовжити оренду бразильця

Фото: ФК Шахтар

Майкон лишиться у "Коринтіансі" ще на рік.

Бразильський "Коринтіанс" домовився із "Шахтарем" про подовження оренди півзахисника Майкона.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Спочатку представники "тімау" розпочали переговори з "гірниками" про викуп гравця. "Шахтар" хотів отримати 10 млн євро за гравця, але такий "цінник" сильно налякав бразильський клуб. У результаті сторони зійшлися на річній оренді бразильця, яка буде розрахована до кінця 2023 року.

Сам футболіст не хотів повертатися до України через війну.

Зазначається, що "Шахтар" отримає 500 тисяч євро, а у договорі буде прописано першочергову можливість для "Корінтіанса" на викуп контракту Майкона.

  • Угода Майкона із "Шахтарем" діє до літа 2025 року. Хавбек приєднався до донецького клубу влітку 2018 року. На рахунку Майкона 98 матчів та 8 голів у складі "гірників".
  • "Коринтіанс" перебуває на 4 місці у бразильській Серії А. Цього року Майкон зіграв за "тімау" у 26 матчах та забив 2 голи у всіх турнірах.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" націлений підписати захисника "Істри" та молодіжної збірної Хорватії Мауро Перковича.

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Дата публікації
Перегляди
59
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