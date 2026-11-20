Кіра Макогоненко / instagram.com/kiramakogonenko

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Українська боксерка Кіра Макогоненко відмовилася від пропозиції представляти США на міжнародних змаганнях.

Про це 18-річна спортсменка розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Макогоненко зізналася, що їй пропонували змінити спортивне громадянство на американське. Однак вона відмовилася від цієї можливості, пояснивши своє рішення бажанням залишатися вірною Україні та власним принципам.

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"Я не хочу зраджувати ні себе, ні свої принципи, ні свою країну і хочу так само виступати із нашим прапором. Війна дуже мотивує мене виступати, мотивує боксувати і представляти Україну на міжнародних змаганнях, щоб наш гімн лунав на весь світ, щоб наш прапор підіймався і всі бачили, яка в нас сильна країна, які в нас сильні люди. І я з гордістю представляю нашу Україну", — заявила Макогоненко.

Пропозиція виступати за США була не єдиною, яку отримувала українка. Раніше Кіра розповідала, що їй також пропонували представляти Австралію. Серед умов, які озвучували в таких пропозиціях, були фінансова підтримка та забезпечення житлом. Однак Макогоненко заявила, що за жодні гроші не відмовиться від України.

"Є пропозиції, щоб я боксувала за іншу країну — будуть і гроші, і квартири, і все інше, але з умовою, що я виступатиму за їхню країну. Але я від цього відмовляюся, тому що в мене є принцип — боксувати за свою країну, за Україну, і представляти її на міжнародному рингу. Пропонують по-різному. І Австралія, і США — пропозицій багато. Але ні за які гроші взагалі. Скільки б не пропонували — ніколи. Я за Україну", — запевнила Макогоненко.

Зазначимо, що 2026 року Макогоненко стала чемпіонкою світу серед юніорок у ваговій категорії до 54 кг. Також вона дебютувала на професійному ринзі, перемігши Поліну Довгіньку на турнірі Rising Stars, організованому Олександром Усиком.

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Раніше повідомлялося, що ексфутболіст молодіжної збірної України отримав польське громадянство.

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