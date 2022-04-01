"Не конфлікт, а справжня війна і геноцид українського народу": Андрій Шевченко відповів очільнику ФІФА

"Не конфлікт, а справжня війна і геноцид українського народу": Андрій Шевченко відповів очільнику ФІФА

Легендарний український футболіст обурився висловоюванням Джанні Інфантіно.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко відреагував на слова президента ФІФА Джанні Інфантіно про війну, розв'язану Росією в Україні.

Напередодні на конгресі Міжнародної федерації футболу в Катарі очільник організації назвав вторгнення російських військ в Україну "конфліктом".

"Прошу всіх, хто має владу у цьому світі, всіх, хто займає важливі політичні посади - будь ласка, припиніть конфлікти. Заради наших дітей, заради нашого майбутнього", - сказав Інфантіно.

Після цього Інфантіно отримав жорстку критику від легенди українського футболу.

"Я хочу прокоментувати слова президента ФІФА Джанні Інфантіно, який назвав те, що зараз відбувається у нашій країні "конфліктом". Я не згоден зі словами Інфантіно. Це ніякий не конфлікт, це справжня війна і геноцид українського народу з боку Росії", - цитує слова Шевченка Tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що попри вторгнення військ РФ в Україну, ФІФА не стала розглядати питання виключення Росії зі списку членів організації. За це організацію різко розкритикував генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін.

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