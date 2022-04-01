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"Не конфлікт, а справжня війна і геноцид українського народу": Андрій Шевченко відповів очільнику ФІФА

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"Не конфлікт, а справжня війна і геноцид українського народу": Андрій Шевченко відповів очільнику ФІФА

Associated Press

Легендарний український футболіст обурився висловоюванням Джанні Інфантіно.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко відреагував на слова президента ФІФА Джанні Інфантіно про війну, розв'язану Росією в Україні.

Напередодні на конгресі Міжнародної федерації футболу в Катарі очільник організації назвав вторгнення російських військ в Україну "конфліктом".

"Прошу всіх, хто має владу у цьому світі, всіх, хто займає важливі політичні посади - будь ласка, припиніть конфлікти. Заради наших дітей, заради нашого майбутнього", - сказав Інфантіно.

Після цього Інфантіно отримав жорстку критику від легенди українського футболу.

"Я хочу прокоментувати слова президента ФІФА Джанні Інфантіно, який назвав те, що зараз відбувається у нашій країні "конфліктом". Я не згоден зі словами Інфантіно. Це ніякий не конфлікт, це справжня війна і геноцид українського народу з боку Росії", - цитує слова Шевченка Tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що попри вторгнення військ РФ в Україну, ФІФА не стала розглядати питання виключення Росії зі списку членів організації. За це організацію різко розкритикував генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін.

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