Не Левандовські: Мережею розлетівся новий знімок з результатами голосування за "Золотий м'яч"-2021

Не Левандовські: Мережею розлетівся новий знімок з результатами голосування за "Золотий м'яч"-2021

Судячи з оприлюдненого документу, нагороду отримає Лео Мессі.

Лише нещодавно у Мережу "злили" результати голосування за володаря "Золотого м'яча"-2021, де переможцем був форвард "Баварії" та збірної Польщі Роберт Левандовські . Однак тепер у Twitter з'явилося фото ще одного документа з нібито підсумками голосування.

У новій версії голосування головного бомбардира мюнхенського клубу випередив нападник ПСЖ і збірної Аргентини Ліонель Мессі. На третьому місці, як і в попередньому списку, опинився форвард мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема.

Варто зазначити, що в новій версії результатів суттєво поліпшив свою позицію Кріштіану Роналду. Португальський голеадор "Манчестер Юнайтед" піднявся з дев'ятого місця на п'яте.

Kennen we door ‘gelekte lijst’ nu al de winnaar van de Ballon d’Or? https://t.co/8u7ANOwvU6 pic.twitter.com/Q8eXwKXYBD — Sportwereld.be (@sportwereld_be) October 29, 2021

Голосування, у якому брали участь головні тренери, капітани національних команд та авторитетні футбольні журналісти офіційно завершилося 24 жовтня. Однак ім'я переможця стане відомим лише на офіційній церемонії вручення "Золотого м'яча", яка відбудеться 29 листопада в театрі Шатле в Парижі.

Додамо, що "злиті" в Мережу результати голосування за володаря "Золотого м'яча" не завжди є достовірними. Наприклад, у 2019 році перемогу в номінації пророкували Кріштіану Роналду, проте нагорода дісталася Ліонелю Мессі.

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У 2020 році нагорода не вручалася через пандемію коронавірусу.

Рекордну клькість "Золотих м'ячів" виграв Ліонель Мессі - шість. Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, який отримував цю нагороду п'ять разів.

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