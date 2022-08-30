"Не лише крутий футболіст, а й велика людина": Малиновський придбав для українських захисників військову вантажівку в Італії (фото)

Українські спортсмени не припиняють підтримувати військових ЗСУ, які боронять Україну від окупантів. Руслан Малиновський придбав бойову вантажівку, яка допоможе їм на передовій.

Футболіст збірної України та "Аталанти" Руслан Малиновський організував та сплатив відправку з Італії бойової вантажівки марки IVECO для допомоги ЗСУ на передовій.

Про це повідомив колишній народний депутат, а нині військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення Володимир Парасюк на своїй сторінці в Instagram.

"Дуже круто, коли українські спортсмени підтримують свою армію. Тому, Руслане, дякую вам. Ви — не лише крутий футболіст, а й велика людина", — зазначив волонтер на відео, показавши відправлену з Італії вантажівку.

Нагадаємо, що в американському штаті Флорида завершилися Ігри Воїнів, в яких брали участь зокрема й українські військовослужбовці та ветерани.

Читайте також:

У боях за Україну з російськими окупантами загинув призер Чемпіонату світу з бойового самбо

"Рускій мір у всій безглуздій красі": у Мережі показали жахливий стан тренувальної бази "Маріуполя"

Нагадали про жахіття війни: українські баскетболісти провели акцію до Дня Незалежності (фото)