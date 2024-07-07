Не лише Магучіх: хто з українців встановлював світові рекорди в легкій атлетиці за час незалежності

Ярослава – четверта в історії України світова рекордсменка в легкій атлетиці та єдина, чий рекорд є чинним.

У неділю, 7 липня, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок.

Це сталося на етапі Діамантової ліги в Парижі. 22-річна спортсменка з Дніпра першою в історії взяла висоту 2,10 метра.

Магучіх побила світовий рекорд, який тримався впродовж 37 років. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Магучіх стала четвертою представницею України, яка встановила світовий рекорд у легкій атлетиці за час незалежності.

Раніше це вдавалося зробити Сергію Бубці у стрибках з жердиною, Інесі Кравець у потрійному стрибку та Наталії Добринській у п'ятиборстві.

Водночас, Ярослава – єдина чинна володарка світового рекорду серед українців.

Усі світові рекорди українців у легкій атлетиці за час незалежності

7 липня 2024 року. Ярослава Магучіх (стрибки у висоту, жінки) – 2.10 м

9 березня 2012 року. Наталія Добринська (п'ятиборство, жінки) – 5013 очок

10 серпня 1995 року. Інеса Кравець (потрійний стрибок, жінки) – 15.50 м

31 липня 1994 року. Сергій Бубка (стрибки з жердиною, чоловіки) – 6.14 м

Нагадаємо, у червні цього року Магучіх стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики. Ще одна українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко здобула "бронзу" континентальної першості.

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