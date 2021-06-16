Не лише Роналду: зірка збірної Франції на пресконференції прибрав зі столу пляшку з пивом (відео)

Хавбек "Манчестер Юнайтед" долучився до несподіваного "челенджу".

Цікавий інцидент трапився на пресконференції після матчу 1-го туру групової стадії Чемпіонату Європи-2020 між збірними Франції та Німеччини.

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" та збірної Франції Поль Погба перед тим, як почати спілкуватися з журналістами, взяв на столі пляшку пива Heineken і переставив її на підлогу.

Зазначимо, що Погба - мусульманин. Ця релігія забороняє вживати алкоголь. Ймовірно, саме з цим пов’язаний вчинок хавбека і така антиреклама спонсора Євро-2020.

Це вже другий випадок на поточному турнірі, коли футболісти висловлюють свою позицію щодо напоїв під час спілкування з пресою.

Раніше форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду демонстративно прибрав зі столу дві пляшки "Coca-Cola" і закликав пити воду. Через цей вчинок знаменита компанія втратила 4 мільярди доларів.

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Матч Франція - Німеччина завершився мінімальною перемогою "триколірних" (1:0). Вирішальним став автогол Матса Хуммельса на 20-й хвилині зустрічі.

"триколірних" (1:0). Вирішальним став автогол Матса Хуммельса на 20-й хвилині зустрічі. Суперниками Франції та Німеччини у групі F є команди Португалії та Угорщини. У матчі 1-го туру чинні чемпіони Європи розбили угорців (3:0) завдяки дублю Роналду, який встановив унікальний бомбардирський рекорд.

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