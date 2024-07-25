Не лише Світоліна: названо ще одного прапороносця України на церемонії відкриття Олімпіади-2024

Український плавець Михайло Романчук стане другим прапороносцем України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Про це НОК України повідомив в офіційному Telegram-каналі.

Раніше стало відомо, що тенісистка Еліна Світоліна понесе прапор України на церемонії відкриття ОІ-2024. Тож на відкритті Ігор у Парижі наша країна матиме одразу двох прапороносців.

Зазначимо, що на попередній Олімпіаді-2020 у Токіо, яка через пандемію коронавірусу відбулася 2021 року, український прапор несли стрільчиня Олена Костевич та фехтувальник Богдан Нікішин.

Світоліна та Романчук – призери ОІ-2020. Еліна у Токіо завоювала "бронзу" в одиночному турнірі, а Михайло виборов "срібло" та "бронзу" на дистанції 1500 та 800 метрів вільним стилем відповідно.

Урочиста церемонія відкриття Олімпіади-2024 відбудеться у п'ятницю, 26 липня. Початок – о 20:30 за київським часом. На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція церемонії відкриття Ігор у Парижі.

XXXIII літня Олімпіада триватиме у французькій столиці від 26 липня до 11 серпня 2024 року. Загалом буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Україну на Олімпійських іграх-2024 представлять 140 атлетів, які виступлять у 23 видах спорту.

Раніше повідомлялося, що українські тенісистки дізналися суперниць на старті Олімпіади-2024.

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