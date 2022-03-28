Не Ломаченко: абсолютний чемпіон світу домовився про свій наступний бій

Не Ломаченко: абсолютний чемпіон світу домовився про свій наступний бій

Джордж Камбосос захищатиме титули від зазіхань Девіна Гейні.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі австралієць Джордж Камбосос проведе поєдинок з володарем титулу WBC американцем Девіном Гейні.

Як повідомляє Boxing Scene, бій між двома чемпіонами відбудеться 5 червня в Мельбурні. У контракті також передбачений реванш у разі поразки Камбососа.

Спочатку битися з Камбососом повинен був Василь Ломаченко. Проте українець після повномасштабного російського вторгнення вступив до тероборони Білгород-Дністровського. Василь вирішив відмовитися від чемпіонського бою та залишився захищати батьківщину від окупантів.

У соцмережах Ломаченка вже відреагував на домовленість Камбососа та Гейні.

"Я наступний", - написав Василь, сподіваючись після закінчення війни зустрітися з переможцем бою між австралійським чемпіоном і американським претендентом.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. У послужному списку Гейні 27 перемог (15 - нокаутом) у 27 поєдинках. У ніч проти 5 грудня він переміг свого співвітчизника Джозефа Діаса та захистив титул WBC у легкій вазі.

та захистив титул WBC у легкій вазі. В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

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