Не Лунін: став відомий найкращий воротар 2024 року за версією ФІФА

17 грудня у місті Доха, столиці Катару, відбулася церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards, під час якої нагороду найкращому воротарю 2024 року отримав голкіпер "Астон Вілли" Еміліано Мартінес.

У боротьбі за почесний приз аргентинець випередив конкурентів, серед яких був і український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін.

Також на звання найкращого голкіпера 2024 року за версією ФІФА претендували Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, збірна Італії), Едерсон ("Манчестер Сіті", збірна Бразилії), Майк Меньян ("Мілан", збірна Франції), Давід Рая ("Арсенал", збірна Іспанії) та Унаї Сімон ("Атлетик", збірна Іспанії).

Минулого сезону Мартінес виграв Кубок Америки зі збірною Аргентини, а також допоміг "Астон Віллі" пробитися до Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що премія враховує виступи футболістів у період від 21 серпня 2023-го до 10 серпня 2024 року.

Нагадаємо, найкращим воротарем 2023 року за версією ФІФА було визнано голкіпера "Манчестер Сіті" та збірної Бразилії Едерсона.

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