Не Лунін: став відомий найкращий воротар 2024 року за версією France Football

Голкіпер англійської "Астон Вілли" та збірної Аргентини Еміліано Мартінес отримав трофей "Льва Яшина" – нагороду найкращому воротарю 2024 року за версією авторитетного журналу France Football.

32-річний аргентинець був оголошений переможцем у номінації під час урочистої церемонії вручення "Золотого м'яча", яка відбувається 28 жовтня в паризькому театрі Шатле.

Минулого сезону Мартінес виграв Кубок Америки зі збірною Аргентини, а також допоміг "Астон Віллі" пробитися до Ліги чемпіонів.

У боротьбі за престижну нагороду Еміліано випередив інших дев'ять голкіперів, зокрема воротаря мадридського "Реала" та збірної України Андрія Луніна.

У голосуванні на найкращого голкіпера року Лунін посів третє місце. Другим став воротар "Атлетика" Більбао та збірної Іспанії Унаї Сімон.

Серед претендентів на трофей "Льва Яшина" також також були Діогу Кошта ("Порту"), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Грегор Кобель ("Боруссія" Дортмунд), Майк Меньян ("Мілан"), Гіоргі Мамардашвілі ("Валенсія"), Янн Зоммер ("Інтер" Мілан) і Ронвен Вільямс ("Мемелоді Сандаунз").

Минулого сезону Лунін зіграв 31 матч за "Реал" у всіх турнірах, пропустивши 32 голи та 12 поєдинків відігравши "на нуль". Разом з мадридським клубом Андрій виграв Лігу чемпіонів та чемпіонат Іспанії.

Нагадаємо, торік володарем нагороди "Льва Яшина" також став голкіпер "Астон Вілли" та збірної Аргентини Еміліано Мартінес.

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