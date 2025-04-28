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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
481
Час на прочитання
2 хв

Не лише штовхнув: Дюбуа обізвав Усика після битви поглядів (відео)

Британець зневажливо висловився на адресу українця.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © x.com/Queensberry

У Мережі з'явилося ще одне відео битви поглядів між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа, яка відбулася на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Під час дуелі поглядів Дюбуа штовхнув Усика, але цим усе не обмежилося. Далі британець ще й обізвав українця.

"Боягуз (pussy – прим.)", – двічі повторив Дюбуа після того, як штовхнув Олександра.

Відео битви поглядів Усика та Дюбуа

Реванш Усик — Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

У лютому цього року Дюбуа повинен був захищати титул IBF у поєдинку з новозеландцем Джозефом Паркером, але за кілька днів до бою знявся через вірусну інфекцію.

Раніше було опубліковано офіційне промо бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
481
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