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"Не люблю п**дунів": скандальний український боксер образив Усика через його образ на битві поглядів із Джошуа

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"Не люблю п**дунів": скандальний український боксер образив Усика через його образ на битві поглядів із Джошуа

Фото: instagram.com/ivan_redkach_11

Український боксер Іван Редкач образив чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика.

Приводом для образи з боку Редкача став образ Усика під час пресконференції та дуелі поглядів із британцем Ентоні Джошуа перед боєм реваншем.

Так, після того, як боксери відповіли на запитання журналістів та провели дуель поглядів, Усик заспівав народну пісню "Ой, у лузі червона калина". Зазначимо, що на фінальну пресконференцію український боксер прийшов у традиційному козацькому образі - у вишиванці та з козацьким оселедцем на голові.

Це, власне, й не сподобалося Редкачу, який на своїй сторінці в Twitter дозволив собі образити співвітчизника.

Редкач на професійному ринзі провів 31 поєдинок: здобув 23 перемоги (18 нокаутом), зазнав 6 поразок і один раз звів бій до нічиєї. Ще один поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.

У своєму останньому бою Іван скандально програв американцеві Реджису Прогрейсу. Спочатку американцеві присудили перемогу технічним рішенням, однак згодом комісія змінила результат поєдинку на виграш боксера зі США технічним нокаутом.

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