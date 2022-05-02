"Не мають права говорити про братні народи": олімпійський чемпіон - про стосунки між Україною і РФ

"Не мають права говорити про братні народи": олімпійський чемпіон - про стосунки між Україною і РФ

Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 та срібний призер Пекіна-2022 фристайліст Олександр Абраменко висловився про повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.

33-річний спортсмен, який раніше пожертвував гроші за срібну медаль Олімпіади-2022 на потреби українців, розповів про реакцію його друзів та родичів з Росії на повномасштабне вторгнення.

Олександр Абраменко переконаний, що тепер уже ніхто не може називати українців та росіян братніми народами.

"Ілля Буров єдиний, хто написав мені з російських спортсменів. Він хвилювався, питав чи в безпеці я. Я йому все розповів, показав як все відбувається, що відбувається. Він, звісно, розуміє, йому прикро, але якось виступити він не може, оскільки за це буде у них відповідальність. Не знаю яка саме, але він не може.

Як це все сприймають рідні дружини з Росії? У нас всі розуміють, що коїться, підтримують нас. Тому навіть розмов немає про те, що потрібно комусь щось доводити, всі і так розуміють, що відбувається. Я так розумію, що в Росії настільки довго була пропаганда, навіть настільки довго людей тримали в страху, що більшість просто боїться називати речі своїми іменами.

Але, справді, думаю, більшість підтримує те, що відбувається. Тому що дуже багато дивляться телевізор. Також, не розумію, як це можливо взагалі (мати доступ до різних джерел інформації) і говорити, що це все нормально, не розуміти, що коїться.

Братські народи України і Росії? Думаю, що люди не мають права так говорити після того, що відбувається зараз між нашими країнами", - сказав Абраменко в інтерв'ю XSPORT.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що італійський воротар, який захищав Україну від окупантів, отримав поранення та повернувся додому.

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