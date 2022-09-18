Не Мессі і не Роналду: названо футболіста з найбільшою зарплатою - який вигляд має топ-10

Очолив цей список нападник французького ПСЖ Кіліан Мбаппе. У сезоні-2022/23 він заробить 125 млн доларів. Із цієї суми 105 млн доларів - зарплата 23-річного француза, ще 20 млн доларів - доходи від реклами.

На другій сходинці рейтингу розташувався форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду. Його прогнозований дохід оцінюється в 113 млн доларів (53 млн доларів зарплата + 60 млн доларів спонсорські виплати).

Топ-3 замкнув одноклубник Мбаппе у ПСЖ Ліонель Мессі. Сумарний дохід аргентинця становить 110 млн доларів (62 млн доларів зарплата + 48 млн доларів спонсорські виплати).

Найбільш високооплачувані футболісти світу за даними Sportico: топ-10

1. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 125 млн доларів: 105 млн доларів зарплати + 20 млн доходу від спонсорів

2. Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед) - 113 млн доларів: 53 млн доларів + 60 млн доларів

3. Ліонель Мессі (ПСЖ) - 110 млн доларів: 62 млн доларів + 48 млн доларів

4. Неймар (ПСЖ) - 91 млн доларів: 56 млн доларів + 35 млн доларів

5. Мохамед Салах ("Ліверпуль") - 39,5 млн доларів: 24,5 млн доларів + 15 млн доларів

6. Еден Азар ("Реал" Мадрид) - 31,3 млн доларів: 28,6 млн доларів + 2,5 млн доларів

7. Андрес Іньєста ("Віссел Кобе") - 30 млн доларів: 23 млн доларів + 7 млн доларів

8. Рахім Стерлінг ("Челсі") - 29,4 млн доларів: 21,4 млн доларів + 8 млн доларів

9. Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті") - 29 млн доларів: 25,5 млн доларів + 3,5 млн доларів

10. Антуан Грізманн ("Атлетіко") - 27,5 млн доларів: 22 млн доларів + 5,5 млн доларів

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