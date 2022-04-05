"Не місце для злочинців": міністр спорту Польщі закликав виключити РФ з усіх міжнародних федерацій

"Не місце для злочинців": міністр спорту Польщі закликав виключити РФ з усіх міжнародних федерацій

Він наполягає на усуненні не лише російських спортсменів, а й капіталу країни-агресорки.

Міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук закликав позбавити Росію членства в Міжнародному олімпійському комітеті та всіх міжнародних спортивних федераціях через розв'язану повномасштабну війну проти України.

Про це він заявив від час виступу на засіданні Ради ЄС із питань освіти, молоді, культури та спорту в Люксембурзі.

"Кілька тижнів тому ми мали спільну нараду 37-ми міністрів спорту майже всіх європейських країн, яка мала на меті максимально обмежити можливість участі російських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях. Сьогодні я вважаю, що нам потрібно йти далі.

Ми виступаємо за остаточне виключення росіян - до завершення мирного процесу, тобто до відшкодування для України - з усіх спортивних федерацій на чолі з Міжнародним олімпійським комітетом.

Не секрет, що Російська Федерація останніми роками проводить дуже агресивну дипломатичну політику, яка, по суті, полягає в купівлі місць у радах ключових спортивних федерацій. За їхнім кандидатом завжди йшов один із потужних спонсорів з російським капіталом. Тому виключення російського капіталу зі світового спорту повинне відбутися зараз.

Після того, що сталося в Бучі, голос Польщі має бути зрозумілий кожному в Європі. У світовому спорті немає місця для злочинців", - наголосив Бортнічук.

Podczas posiedzenia Rady EYCS #UE ds. sportu minister @KamilBortniczuk poparł postulaty strony ukraińskiej mówiące o konieczności nałożenia na Rosję dalszych sankcji w obszarze sportu oraz stworzenia systemu pomocy dla ukraińskich sportowców. pic.twitter.com/UC3kiubmel — Ministerstwo Sportu i Turystyki (@SPORT_GOV_PL) April 4, 2022

Раніше ТСН Проспорт писав, що в Росії виставили на продаж олімпійку збірної України, вкрадену під Броварами.

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