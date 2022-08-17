"Не могла самостійно вдихати і знепритомніла": українська велосипедистка потрапила в масовий завал на ЧЄ

Українська велосипедистка Ганна Соловей не змогла фінішувати у жіночому омніумі мультиспортивного Євро-2022.

За 33 кола до кінця Соловей в'їхала у завал велосипедисток, що впали попереду неї. Українка невдало приземлилася, внаслідок чого отримала забої та гематоми на тілі та голові. На повторі видно, як Ганна зробила сальто та впала на спину.

Фото: Associated Press

Велосипедистка намагалася підвестися на ноги, але їй це самостійно не вдалося. У підсумку, Ганна була госпіталізована. Відновити перегони організатори змогли лише через 45 хвилин після інциденту.

Подробицями свого стану Соловей поділилася в інтерв'ю Суспільне Спорт.

"Я безмежно фартова. Падіння було дуже сильним, гематома на голові та ребрах. Внаслідок падіння - забій ребер та нестача кисню, бо я не змогла самостійно вдихати, а також знепритомнення. Потім я прокинулась вже під кисневою маскою. Перше, чому я зраділа - це тому, що відчувала ноги і руки. Перше, що мене тривожило - чи не розірвали мені ребра якісь органи чи легеню, таке відчуття, наче ніж в ребра проштрикнули. Я сильно вдарилась головою, тож була щаслива не відчувати такий же біль і в шиї - значить, шия не зламана", - розповіла українка.

Соловей також зазначила, що в лікарні двічі обстежували її внутрішні органи, але, на щастя, серйозних травм не виявили.

"Мене сканували і не знайшли нічого серйозного з внутрішніми органами. Забої, гематоми, але кістки цілі. Потім я дві години чекала повторного обстеження, лікарі хотіли впевнитись, чи справді органи не надірвані і через деякий час не почнеться внутрішня кровотеча. І тут мені теж пощастило. Все ціле.

Тому можу сказати, що я в порядку, поки живу знеболювальним. Воно хоча б допомагає вдихнути потрібну дозу кисню. Бо ребра і голова дуже болять", - сказала Соловей.

Раніше повідомлялося, що українка Олена Старікова виборола другу медаль мультиспортивного Євро-2022 у велотреку.

Читайте також:

Титулована українська синхроністка - про росіян: їх потрібно відсторонити від змагань не на рік, а на усе життя

"Тренерський штаб вирішив, що це зрада": зірковий український дует із пляжного волейболу під загрозою розпаду

Романчук із національним рекордом приніс Україні перше "золото" в плаванні на Чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту