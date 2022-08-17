Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Не могла самостійно вдихати і знепритомніла": українська велосипедистка потрапила в масовий завал на ЧЄ

Дата публікації
Перегляди
639
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Не могла самостійно вдихати і знепритомніла": українська велосипедистка потрапила в масовий завал на ЧЄ

Фото: Associated Press

Українська велосипедистка Ганна Соловей травмувалася внаслідок серйозного завалу під час мультиспортивного чемпіонату Європи-2022.

Українська велосипедистка Ганна Соловей не змогла фінішувати у жіночому омніумі мультиспортивного Євро-2022.

За 33 кола до кінця Соловей в'їхала у завал велосипедисток, що впали попереду неї. Українка невдало приземлилася, внаслідок чого отримала забої та гематоми на тілі та голові. На повторі видно, як Ганна зробила сальто та впала на спину.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Велосипедистка намагалася підвестися на ноги, але їй це самостійно не вдалося. У підсумку, Ганна була госпіталізована. Відновити перегони організатори змогли лише через 45 хвилин після інциденту.

Подробицями свого стану Соловей поділилася в інтерв'ю Суспільне Спорт.

"Я безмежно фартова. Падіння було дуже сильним, гематома на голові та ребрах. Внаслідок падіння - забій ребер та нестача кисню, бо я не змогла самостійно вдихати, а також знепритомнення. Потім я прокинулась вже під кисневою маскою. Перше, чому я зраділа - це тому, що відчувала ноги і руки. Перше, що мене тривожило - чи не розірвали мені ребра якісь органи чи легеню, таке відчуття, наче ніж в ребра проштрикнули. Я сильно вдарилась головою, тож була щаслива не відчувати такий же біль і в шиї - значить, шия не зламана", - розповіла українка.

Соловей також зазначила, що в лікарні двічі обстежували її внутрішні органи, але, на щастя, серйозних травм не виявили.

"Мене сканували і не знайшли нічого серйозного з внутрішніми органами. Забої, гематоми, але кістки цілі. Потім я дві години чекала повторного обстеження, лікарі хотіли впевнитись, чи справді органи не надірвані і через деякий час не почнеться внутрішня кровотеча. І тут мені теж пощастило. Все ціле.

Тому можу сказати, що я в порядку, поки живу знеболювальним. Воно хоча б допомагає вдихнути потрібну дозу кисню. Бо ребра і голова дуже болять", - сказала Соловей.

Раніше повідомлялося, що українка Олена Старікова виборола другу медаль мультиспортивного Євро-2022 у велотреку.

Читайте також:

Титулована українська синхроністка - про росіян: їх потрібно відсторонити від змагань не на рік, а на усе життя

"Тренерський штаб вирішив, що це зрада": зірковий український дует із пляжного волейболу під загрозою розпаду

Романчук із національним рекордом приніс Україні перше "золото" в плаванні на Чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту

Повʼязані теми:

Наступна публікація