Не Моурінью: збірна Португалії призначила нового головного тренера

Збірна Португалії оголосила про призначення нового головного тренера. Ним став 49-річний іспанський фахівець Роберто Мартінес.

Сторони підписали контракт до кінця чемпіонату світу-2026.

Um novo ́ ao serviço de Portugal : bem-vindo, Mister Roberto Martínez! #VesteABandeira



A new at service: welcome, Coach Roberto Martínez! #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9 — Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023

На посаді головного тренера португальців Мартінес замінив Фернанду Сантуша, якого було звільнено після вильоту збірної з чемпіонату світу-2022.

На початку грудня минулого року Мартінес залишив посаду головного тренера збірної Бельгії після того, як його команда не змогла пробитися до плейоф ЧС-2022. Роберто очолював бельгійців від 2016 року. Під його керівництвом команда стала третьою на ЧС-2018 і дісталася чвертьфіналу Євро-2020.

У відборі до Євро-2024 збірна Португалії зіграє в групі J зі Словаччиною, Ісландією, Люксембургом, Боснією і Герцеговиною, а також Ліхтенштейном. Кваліфікація розпочнеться в березні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що головний тренер італійської "Роми" Жозе Моурінью відмовився очолити збірну Португалії.

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