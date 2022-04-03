"Не мовчіть, доки діти не перестануть гинути кожного дня": Зінченко емоційно закликав припинити війну в Україні (відео)

Футболіст опублікував відеозвернення.

Захисник збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко записав звернення до світової спільноти.

Футболіст закликає не ігнорувати війну в Україні.

"Я не просто граю за цю країну, я її громадянин. Зараз моя країна захищається від російської агресії. Тисячі людей помирають. Російські війська вже зруйнували кілька міст. Бомби та ракети падають та влучають у дома мирних мешканців.

Я народився та виріс у Житомирський області. 8 березня російська авіація атакувала Малин, місто неподалік від Житомира. За підсумком одного з авіаударів було вбито родину, разом із малою дитиною", – сказав Олександр.

Станом на 3 квітня окупанти вбили 158 дітей, 258 – поранені. Можливо для когось це лише числа, проте для українського народу це неймовірна втрата та біль.

У мене також є маленька донька. Моє серце розбивається під час думок про те, наскільки багато дітей її віку зараз вмирають, та скільки ще стануть жертвами цієї війни", – наголосив футболіст.

Нагадаємо, тренер "Тернополя" та колишній капітан збірної України Дмитро Забірченко долучився до збору коштів на захист України від російських окупантів.

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