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"Не може вважатися командою": збірну Росії з хокею не допустили до Олімпіади-2026
Хокейна збірна держави-агресорки не зможе виступити на прийдешніх Олімпійських іграх.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтримав рішення Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF) щодо недопущення збірної Росії до участі в Олімпіаді-2026.
"Рекомендація виконавчої ради МОК від березня 2023 року щодо команд спортсменів з російським паспортом залишається чинною.
Вона полягає в тому, що група індивідуальних нейтральних спортсменів не може вважатися командою. Ми беремо до відома, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) підтвердила намір дотримуватися цієї рекомендації", – йдеться у повідомленні МОК.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України за підтримки Білорусі хокейним командам країн-агресорок було заборонено брати участь у змаганнях під егідою IIHF.
Відтоді збірні РФ і Білорусі пропустили всі чемпіонати світу з хокею. Планетарна першість 2026 року також відбудеться без їхньої участі.
Зимова Олімпіада-2026 відбудеться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
Чоловічий хокейний турнір на Олімпійських іграх 2026 року триватиме від 11 до 22 лютого, жіночий – від 5 до 19 лютого.