"Не може бути спорту без миру": найкращий футболіст світу знову нагадав про війну в Україні

"Не може бути спорту без миру": найкращий футболіст світу знову нагадав про війну в Україні

Нападник мюнхенської "Баварії" та збірної Польщі Роберт Левандовські не залишається осторонь війни українського народу з російськими окупантами.

Левандовські, який 2021 року був визнаний найкращим гравцем світу за версією ФІФА, напередодні виграв з "Баварією" 10-й поспіль титул чемпіона Німеччини.

33-річний польський бомбардир 24 квітня отримав престижну нагороду Laureus-2022 за "Видатні досягнення у спорті". Висловлюючи подяку організаторам премії, Роберт вкотре закликав допомагати Україні, яка героїчно протистоїть повномасштабному вторгненню російських військ.

"Немає короткого шляху до успіху в спорті. Якщо ти хочеш бути найкращим, то повинен викластися заради цього повністю. Проте я також вірю, що жоден атлет не може досягти успіху сам. Тому я хочу подякувати усім, хто мене підтримує.

Нельсон Мандела сказав: "Спорт має силу змінити світ". Нумо пам'ятати та дуже гучно повторювати це повідомлення, особливо в ці дні, коли в Україні помирають невинні люди. Не може бути спорту без миру", - написав Левандовські на своїй сторінці в Instagram.

Від перших днів повномасштабної війни, яку Російська Федерація розв'язала проти України, Левандовські активно підтримує Україну та допомагає в боротьбі із загарбниками.

Раніше Роберт достроково розірвав контракт із китайською компанією Huawei, яку підозрювали в підтримці дій РФ проти України. Також польський форвард вирішив продати на аукціоні свою футболку національної збірної з написом Stop War.

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