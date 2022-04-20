"Не може програти народ, який так любить свою країну": легендарний грузинський форвард підтримав українців

Колишній форвард "Аякса", "Рейнджерс" і збірної Грузії, а нині головний тренер "Халл Сіті" Шота Арвеладзе висловився щодо війни з російськими окупантами, яка триває на території України.

Легендарний футболіст впевнений, що українському народу вдасться перемогти у цій війні.

"Я був би щасливим, якби Україні не потрібні були герої. Але, на жаль, у 21 столітті ми все ще потребуємо героїв. Україна – країна-герой. Ваші люди тримаються, б'ються за свою Батьківщину. І не лише за свою Батьківщину. Україна дає волю іншим. Дивитися на це боляче, та моє серце тішиться, що є така нація, яка може так завзято воювати.

Я знаю, що правда тільки одна. Знаю, що ваш народ продовжуватиме боротьбу. Можна програти якийсь елемент цієї війни, зазнати локальної невдачі. Та я не сумніваюся, що ви переможете. Не може програти народ, який так любить свою країну, свою землю.

Ви є країною з великим традиціями. Києву ж понад тисячу років, він має велику спадщину. Його символом для мене є позолочені куполи Києво-Печерської Лаври. Це така ж святиня, як грузинські Собор Свєтіцховелі, Джварі чи Гелатський монастир… Просто знайте, що ми, грузини, бажаємо вам лише найкращого. Я б хотів, щоб вже наступної хвилини не було ніякої війни. Ми всі молимося за Україну", – сказав Арвеладзе в інтерв'ю Футбол24.

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