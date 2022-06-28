"Не можемо порівнювати заборону виступів з подіями в Україні": українські тенісистки - про відсутність спортсменів країн-агресорок на Wimbledon-2022

"Не можемо порівнювати заборону виступів з подіями в Україні": українські тенісистки - про відсутність спортсменів країн-агресорок на Wimbledon-2022

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Леся Цуренко прокоментувалм відсутність на Wimbledon-2022 представників Росії та Білорусі.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна, яка пробилася до другого кола великого трав'яного турніру, розповіла, як ставиться до відсутності спортсменів країни-агресорок на Wimbledon-2022.

"У всій ситуації я не можу бути об'єктивною. Так, всі ці хлопці гравці, я розумію, ми всі спортсмени. Але ми не можемо порівнювати очки, не можемо порівнювати цю заборону виступати з тим, що зараз відбувається в Україні.

Ми не можемо порівнювати те, без чого вони зараз залишилися, з тим, що мільйони людей вбивають, що люди вмирають, що люди стають біженцями і намагаються виживати, всі мами з дітьми, скільки людей залишаються без грошей, без сім'ї, без роботи. Вони нічого не мають. Вони як безпритульні. Тож такі речі неможливо порівнювати", - сказала Калініна в коментарі БТУ.

Українська тенісистка Леся Цуренко розповіла, що за відсутності росіян та білорусів відчуває менше тиску.

"Я добре почуваюся на турнірі, де я не бачу гравців із цих країн. Однозначно я відчуваю менше тиску. У більшості випадків нічого особистого, але ситуація така, що наші країни в стані війни. Отже, однозначно, менше тиску і я набагато краще почуваюся.

Чому я відчуваю тиск, коли вони бавляться? Я вже говорила про це. Це моє особисте відчуття, я не знаю, як було з іншими українцями, але мені лише одна тенісистка з Білорусі сказала, що вона підтримує нас, мене, Україну та вона проти війни. Від інших я не чула, що вони проти, я не знаю їхньої думки. Якщо інші мені нічого не говорили, я почуваюся погано і всередині наростає тиск", - сказала Цуренко.

Нагадаємо, Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. Турнір відбудеться від 27 червня до 10 липня в лондонському передмісті Вімблдон.

Це рішення абсолютно не підтримали міжнародні тенісні організації - ATP, WTA та ITF. Вони ухвалили рішення не зараховувати рейтингові очки тенісистам за їхній виступ на Wimbledon.

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