"Не можна скидати Усика з рахунків": колишній чемпіон світу оцінив шанси українця у бою за "абсолюта" з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Андре Ворд висловився про можливий бій за абсолютного чемпіона світу надважкої ваги між Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком.

Можливий поєдинок володаря титулів WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) інтригує набором навичок обох боксерів.

Про це заявив колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Андре Ворд.

"В жодному разі не можна скидати Усика з рахунків, але Тайсон Ф’юрі - не Ентоні Джошуа. У Ф’юрі є аматорський досвід. Тайсон – великий, у нього чудовий розмах рук і він знає, як його використати. У стилі Ф’юрі немає суперечностей.

Ми бачили, як Тайсон піднявся з канвасу в бою проти такого панчера, як Деонтея Вайлдер. Він пропускав потужні удари, які б нокаутували більшість бійців. Ф’юрі знайшов спосіб підвестися, закусив капу, дотримувався плану на бій і переміг.

Я не думаю, що буде якась різниця в його поєдинку з Усиком, але це бій, який інтригує через набір навичок обох боксерів. Втім, вони вирізняються габаритами", - цитує Ворда Boxingnews 24.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив усі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

Читайте також:

"Рідненька, ми сумували": Усик повернувся до України після реваншу з Джошуа (фото)

"Ф'юрі копіює Усика": колишній чемпіон світу назвав головну перевагу українця у бою за "абсолюта"

"Повинен перемогти": в команді Усика розповіли, коли та де може відбутися бій українця проти Ф'юрі