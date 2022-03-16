"Не можу битися в Україні, але можу це робити на полі": Яремчук - про вихід "Бенфіки" до чвертьфіналу ЛЧ

"Не можу битися в Україні, але можу це робити на полі": Яремчук - про вихід "Бенфіки" до чвертьфіналу ЛЧ

26-річний футболіст намагається допомагати батьківщині на власному фронті.

Український форвард "Бенфіки" Роман Яремчук після перемоги над "Аяксом" (1:0) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відповів на запитання журналістів про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Як загалом розвивається ситуація в Україні? Це дуже складне питання. Я - професіонал, і повинен битися тут, на полі. Мої друзі б'ються в Україні, громадяни моєї країни б'ються в Україні. Я ж повинен битися тут, віддавати усе, що можу. Я не можу битися там, але здатен робити це на полі.

Роблю те, що вмію, і намагаюся представляти свою країну у футболі. Звісно, ​​я багато думаю про цю ситуацію, але це так", – сказав Яремчук у коментарі BT Sport.

“My people fight in Ukraine, and I need to fight here.”



“I cannot fight but I can fight here on the pitch.”



An emotional Roman Yaremchuk reacts to Benfica’s #UCL victory over Ajax…



@archiert1 pic.twitter.com/IS4I2J1vBj — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 15, 2022

Гостьова перемога над "Аяксом" дозволила команді Яремчука пробитися до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Перший поєдинок між лісабонським і амстердамським клубами завершився внічию 2:2, один з голів у тому матчі забив саме Яремчук.

В іншому матчі ЛЧ, який відбувся 15 березня, мадридський "Атлетіко" на "Олд Траффорд" обіграв "Манчестер Юнайтед" (1:0) і пробився до наступної стадії турніру. Підсумок двоматчевого протистояння - 2:1 на користь підопічних Дієго Сімеоне.

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