"Не можу бути щасливішим": тренер і гравці збірної Іспанії висловилися про тріумф на Євро-2024

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте та його підопічні прокоментували перемогу на Євро-2024.

У фіналі континетального турніру, який відбувався в Німеччині, "Червона фурія" здолала Англію з рахунком 2:1.

"Не можу бути щасливішим. Ми – справжня команда, чемпіони Європи. Я пишаюся ними (гравцями – прим.) все більше з кожним днем. Дякую за підтримку з усіх куточків Іспанії. Вони (футболісти збірної – прим.) – найкращі у світі. Я казав це раніше і залишаюся з такою думкою. Але ми можемо ставати ще кращими", – цитує 63-річного іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.

Мікель Оярсабаль, автор переможного гола у фіналі Євро-2024: "Я виконав своє завдання: мені пощастило забити м'яч. Коли тобі щастить з голом, це найкраще. У мене був складний період через травму, тому ця радість – особлива у зв'язку з тим, через що мені довелося пройти. Настала моя черга забивати, але це перемога кожного. Ми – сім'я".

Ніко Вільямс, автор першого гола у фіналі Євро-2024 та найкращий гравець матчу з Англією: "Поки що ми до кінця не розуміємо те, що зробили. Завтра повернемось до Іспанії та зможемо насолодитися разом з уболівальниками, які завжди дарували нам любов та тепло. Ми створили історію. Відчуваю ейфорію, дуже щасливий. Всі наші люди на це заслуговують: наші сім'ї, вболівальники. Ми – чемпіони Європи. Тепер зосередимося на чемпіонаті світу. Нам довелося добряче попрацювати. Англія має гравців, здатних перевернути перебіг зустрічі, але ми змогли дати їм відсіч. Ніхто не може нас перемогти – у тому сенсі, що у нас чудова команда".

Родрі, найкращий гравець Євро-2024: "Ми робили історію, перемагаючи на своєму шляху чотирьох колишніх чемпіонів світу. Ми пройшли найскладніше сито відбору, що свідчить про менталітет команди. Багато хто з нас був чемпіоном на рівнях до 17, до 19 років, до 21 року… Де ла Фуенте знав, що робив. Ймовірно, це найкращий день у моїй кар'єрі. Ми – чемпіони Європи, хоч би як важко це далося. Ми стали найуспішнішою національною командою у Європі. Попередні покоління проклали для нас цей шлях. У спорті – як у житті: коли віддаєш всього себе до останнього, це винагороджується".

Іспанія вчетверте в історії виграла чемпіонат Європи і стала абсолютним рекордсменом за цим показником, обійшовши на один титул Німеччину.

"Червона фурія" уп'яте зіграла у фіналі Євро. 1964 року іспанці у фіналі перемогли збірну СРСР (2:1), 1984-го програли Франції (0:2), 2008-го обіграли Німеччину (1:0), а 2012-го у Києві розгромили Італію (4:0).

Англія вдруге в історії дійшла до фіналу чемпіонату Європи, але знову не змогла здобути трофей. У вирішальному матчі попереднього Євро, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року, команда Гарета Саутгейта в серії пенальті програла італійцям (1:1, пен. 2:3).

Раніше стало відомо, кого визнали найкращим гравцем Євро-2024.

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