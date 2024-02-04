"Не можу дочекатися, щоб розбити кролика": Ф'юрі відреагував на нову дату поєдинку з Усиком

"Циганський король" у звичній для себе манері пригрозив українцю.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував оголошення нової дати бою проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

На своїй сторінці в Instagram британець висловив упевненість, що завдасть українцю нищівної поразки.

"У нас нова дата – 18 травня. Не можу дочекатися, щоб розбити кролика. Велика повага моєму брату, Туркі Аль аш-Шейху, за найвеличніший бій століття", – написав Ф'юрі.

Поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), однак через травму британця він був відкладений, а весь вечір боксу перенесли. Під час спарингу "Циганський король" отримав серйозне розсічення, внаслідок чого йому довелося накладати шви.

Щоб уникнути ще одного зриву бою за звання абсолютного чемпіона світу, організатори встановили санкції, які можуть бути застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде на поєдинок 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Зазначимо, що бій між Усиком і Ф'юрі відклали уже втретє. 29 квітня 2023 року боксери мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Згодом планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 23 грудня 2023-го, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Нагадаємо, переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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