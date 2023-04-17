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"Не можу дочекатися": знаменитий промоутер дав прогноз на супербій Ломаченка та Гейні

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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"Не можу дочекатися": знаменитий промоутер дав прогноз на супербій Ломаченка та Гейні

Боб Арум вважає фаворитом поєдинку американського боксера.

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум поділився очікуваннями від бою між колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Василем Ломаченком та абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Гейні.

На думку фунціонера, фаворитом цього поєдинку є американець, але власник українського паспорта зможе створити для чинного володаря титулів серйозні проблеми.

За словами відомого промоутера, бій між Ломаченком і Гейні стане одним з найкращих поєдинків в історії легкої ваги.

"Подивимося, хто переможе. Мені здається, що це буде дуже складний бій. Я думаю, що Гейні – фаворит, але, як на мене, це бій з рівними шансами. Я просто не можу його дочекатися. Я вважаю, що це буде один з найкращих поєдинків в історії легкої ваги", – заявив Арум в інтерв'ю Little Giant Boxing.

Поєдинок між Ломаченком і Гейні відбудеться в ніч проти 21 травня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі. На кону стоятимуть всі пояси легкого дивізіону, які належать американцю.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко та Гейні провели першу дуель поглядів перед титульним боєм.

  • У своєму останньому бою, у ніч проти 30 жовтня 2022 року, Ломаченко здобув перемогу над американцем Джемейном Ортісом. На рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.
  • У послужному списку 24-річного Гейні 29 перемог (15 – нокаутом) у 29 поєдинках на профірингу.

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Дата публікації
Перегляди
238
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