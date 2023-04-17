"Не можу дочекатися": знаменитий промоутер дав прогноз на супербій Ломаченка та Гейні

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум поділився очікуваннями від бою між колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Василем Ломаченком та абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Гейні.

На думку фунціонера, фаворитом цього поєдинку є американець, але власник українського паспорта зможе створити для чинного володаря титулів серйозні проблеми.

За словами відомого промоутера, бій між Ломаченком і Гейні стане одним з найкращих поєдинків в історії легкої ваги.

"Подивимося, хто переможе. Мені здається, що це буде дуже складний бій. Я думаю, що Гейні – фаворит, але, як на мене, це бій з рівними шансами. Я просто не можу його дочекатися. Я вважаю, що це буде один з найкращих поєдинків в історії легкої ваги", – заявив Арум в інтерв'ю Little Giant Boxing.

Поєдинок між Ломаченком і Гейні відбудеться в ніч проти 21 травня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі. На кону стоятимуть всі пояси легкого дивізіону, які належать американцю.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко та Гейні провели першу дуель поглядів перед титульним боєм.

У своєму останньому бою, у ніч проти 30 жовтня 2022 року, Ломаченко здобув перемогу над американцем Джемейном Ортісом. На рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

над американцем Джемейном Ортісом. На рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У послужному списку 24-річного Гейні 29 перемог (15 – нокаутом) у 29 поєдинках на профірингу.

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