"Не можу говорити мовою ворогів": Ігор Суркіс - про перехід на українську та трансферні чутки навколо "Динамо"

Бос "біло-синіх" зізнався, що більше не розмовляє російською мовою. Ігор Суркіс наголосив, що перейшов на українську, адже не хоче говорити мовою ворога нашої країни.

"Ні, я не ходжу на курси, але розмовляю українською мовою. Так, можливо, я роблю помилки, адже раніше розмовляв російською. Але сьогодні я не можу розмовляти російською - це мова наших ворогів", - пояснив Суркіс в інтерв'ю YouTube-каналу ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Крім того, президент "Динамо" висловився щодо трансферних чуток навколо гравців своєї команди, а також капітана збірної України Андрія Ярмоленка, який нібито міг повернутися до "Динамо", але вирішив продовжити кар'єру в "Аль-Айні" з ОАЕ.

"Для продажу Циганкова має бути пропозиція. Писали про "Севілью", ще щось. Це чутки. Я підтверджую, що жодної реальної пропозиції щодо Циганкова не було.

Забарний і Шапаренко? Давайте не обговорювати те, що не сталося. Не буду вдаватися в трансферні подробиці, зараз у нас важливі матчі. Буде гідна пропозиція - розглянемо.

"Ярмоленко? Він не був близький до "Динамо". Ми з ним розмовляли. Я справді запропонував йому розглянути це питання. Але більше ми з ним не просунулися. Він вибрав такий шлях, я це дуже поважаю. У нього дітки маленькі, дружина, батьки, які перебувають вдома (в Чернігові - прим.) - він дуже хвилюється за них.

Я думаю, настане час, коли Ярмоленко може повернутися до "Динамо". Можливо, не в ролі гравця, а тренера або спортивного директора. Я його дуже поважаю, його патріотичну підтримку. Він заслуговує того, щоб дограти і заробити гроші для своєї сім'ї", - сказав Ігор Суркіс.

Нагадаємо, вже в середу, 20 липня, "Динамо" зіграє перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче". Кияни вже дізналися потенційного суперника в наступному раунді відбору, якщо пройдуть стамбульський клуб.

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