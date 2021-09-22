"Не можу перестати сміятися": Конор Макгрегор дико осоромився на бейсбольному матчі (відео)

Ексчемпіон UFC серйозно "накосячив".

Зірковий боєць змішаних єдиноборств ірландець Конор Макгрегор дико осоромився перед стартом бейсбольного матчу між "Чикаго Кабс" і "Міннесотою Твінс".

Колишньому чемпіонові UFC було доручено право першого кидка в поєдинку. Однак зі своєю місією Конор не зміг впоратися як слід - він запустив м'яч у бік від гравця, який повинен був його зловити.

It's the way the mascot looks back at him in shock for me lol. pic.twitter.com/Gb5dX7k09t — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) September 22, 2021

На ролик відреагував інший боєць UFC - американець Джастін Гейджі. Він написав: "Я не можу перестати сміятися. Кожен боєць ММА, який представляє нас на бейсболі, виглядає жахливо".

На рахунку 32-річного Макгрегора 28 боїв у змішаних єдиноборствах (22 перемоги, 6 поразок).

У своєму останньому бою Конор зламав ногу і програв американцеві Дастіну Пор'є.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Макгрегор похизувався розкішним подарунком після поразки в бою із Пор'є.

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