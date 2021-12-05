"Не можу уявити, як він дихав": кривдник Ломаченка ледь не помер у ринзі під час бою

"Не можу уявити, як він дихав": кривдник Ломаченка ледь не помер у ринзі під час бою

Теофімо Лопес міг втратити не лише чемпіонські пояси, а і власне життя.

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі американець Теофімо Лопес наразив себе на смертельну небезпеку в бою з австралійцем Джорджем Камбососом, якому сенсаційно програв титули IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

Про це повідомила лікарка-отоларинголог Лінда Даль у коментарі ESPN. За інформацією джерела, після поєдинку в Лопеса діагностували "пневмомедіастинум" (скупчення повітря в середостінні - прим.), що могло позбавити 24-річного боксера можливості вільно дихати.

"Він міг померти. Я не можу уявити, як він дихав. Це схоже на те, що хтось прив'язав до його грудей набір гир вагою 300 фунтів. Наче його шия і груди були затиснуті в лещатах. Йому пощастило, що не помер. Повітря було в його грудній клітці, серці і шиї - місцях, де його не повинно бути.

Якби він отримав удар у шию або груди певним чином у певне місце, у нього міг би виникнути колапс легені. Він би миттєво впав і не зміг дихати, і йому знадобилася б трубка для грудної клітки", - пояснила лікарка.

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Сам Лопес підтвердив, що був на волосині від смерті, написавши пост в Instagram.

"Лише спортсмени розуміють, з яким тиском ми стикаємось щодня. Моє здоров'я - не виправдання, а просто факт! Я мало не помер за людей, яким на нас начхати. Багато хто думає, що ми купаємося в доларах.

Боже, дякую тобі за те, що подарував мені додаткове життя і в мого сина буде батько. Вся моя слава належить тобі", - зазначив Лопес.

Відео найкращих моментів бою Теофімо Лопес - Джордж Камбосос

Лопес програв Камбососу роздільним суддівським рішенням (115-111, 113-114, 115-112 ) і втратив чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі. Після поєдинку Лопес не погодився з вердиктом суддів .

і втратив чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі. Після поєдинку . Для Лопеса ця поразка стала першою в кар'єрі. Раніше в його активі було 16 перемог (12 - нокаутом) у 16 поєдинках.

Камбосос здобув 20-ту перемогу (10 - нокаутом) на професійному рингу. У його послужному списку жодної поразки.

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