"Не можу сидіти, склавши руки": Вайлдер пояснив, чому зірвався бій з Усиком

Деонтей Вайлдер / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер пояснив, чому проведе наступний поєдинок з Дереком Чісорою, а не володарем титулів WBA, WBC та IBF Олександром Усиком.

"Щодо бою з Усиком, було багато чуток. Ці чутки були правдивими. Спочатку він сказав, що хоче битися зі мною, а потім всі почали це обговорювати, потім був телефонний дзвінок, і ми почали говорити про це. Але я не думаю, що у них була чітко визначена дата, місце, де вони хотіли провести бій. І все це тягнулося. Знаєте, час йшов, годинник цокав. Якщо ви розумієте бокс, то все або відбувається повільно, або дуже швидко. Немає середини, і ви повинні бути готові весь час.

І ось тоді ми домовились про бій з Чісорою, бо ми все ще продовжували переговори з Дереком. Ви повинні мати всі опції відкритими. Не можна сидіти, склавши руки, особливо через те, що я не молодий боєць. Я повинен продовжувати рухатися вперед. Тож, коли ми домовилися про бій з Дереком, інша сторона сказала: "Ми готові". Але вже було занадто пізно, і ми хотіли спочатку скористатися цією можливістю, а потім скористатися іншою", – розповів Вайлдер в інтерв'ю Fight Hub TV.

Також Вайлдер відповів на запитання, чи стане Усик його наступним суперником у разі перемоги над Чісорою.

"Я не можу підтвердити це на 100%, але буде сильний рух в цьому напрямку. Ми будемо готові. Але чи буде він доступний та готовий до бою? Наразі ми не можемо говорити про це, бо у нас недостатньо інформації. Але ми сподіваємося та молимося, щоб усе минуло добре, і ми отримали ще один великий бій, який побачить увесь світ. Знаєте, нам потрібен новий чемпіон, особливо американець, і його звуть Деонтей Вайлдер", – сказав "Бронзовий бомбардувальник".

Зазначимо, що раніше Усик заявив, що хоче провести свій наступний бій саме проти Вайлдера.

Ба більше, менеджер українського боксера Егіс Клімас повідомляв, поєдинок між Усиком і Вайлдером може відбутися наприкінці квітня або на початку травня 2026 року в США.

Однак нещодавно було офіційно оголошено, що 4 квітня в Лондоні відбудеться бій між Вайлдером і Чісорою.

На рахунку 40-річного Вайлдера 44 перемоги (43 – нокаутом), одна нічия та чотири поразки на профірингу. В останньому бою "Бронзовий бомбардувальник" у червні 2025 року технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.

У послужному списку 42-річного Чісори 36 перемог (23 – нокаутом) і 13 поразок на професійному рингу. Останній бій Дерек провів у лютому 2025-го, одноголосним рішенням суддів здобувши перемогу над шведом Отто Валліном.

Нагадаємо, у листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Новим володарем пояса WBO став Фабіо Вордлі. Британця, який у жовтні цього року переміг новозеландця Джозефа Паркера, підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона організації.