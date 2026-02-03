ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
3 хв

"Не можу сидіти, склавши руки": Вайлдер пояснив, чому зірвався бій з Усиком

Американський боксер битиметься з Дереком Чісорою, а не Олександром Усиком.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Деонтей Вайлдер

Деонтей Вайлдер / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер пояснив, чому проведе наступний поєдинок з Дереком Чісорою, а не володарем титулів WBA, WBC та IBF Олександром Усиком.

"Щодо бою з Усиком, було багато чуток. Ці чутки були правдивими. Спочатку він сказав, що хоче битися зі мною, а потім всі почали це обговорювати, потім був телефонний дзвінок, і ми почали говорити про це. Але я не думаю, що у них була чітко визначена дата, місце, де вони хотіли провести бій. І все це тягнулося. Знаєте, час йшов, годинник цокав. Якщо ви розумієте бокс, то все або відбувається повільно, або дуже швидко. Немає середини, і ви повинні бути готові весь час.

І ось тоді ми домовились про бій з Чісорою, бо ми все ще продовжували переговори з Дереком. Ви повинні мати всі опції відкритими. Не можна сидіти, склавши руки, особливо через те, що я не молодий боєць. Я повинен продовжувати рухатися вперед. Тож, коли ми домовилися про бій з Дереком, інша сторона сказала: "Ми готові". Але вже було занадто пізно, і ми хотіли спочатку скористатися цією можливістю, а потім скористатися іншою", – розповів Вайлдер в інтерв'ю Fight Hub TV.

Також Вайлдер відповів на запитання, чи стане Усик його наступним суперником у разі перемоги над Чісорою.

"Я не можу підтвердити це на 100%, але буде сильний рух в цьому напрямку. Ми будемо готові. Але чи буде він доступний та готовий до бою? Наразі ми не можемо говорити про це, бо у нас недостатньо інформації. Але ми сподіваємося та молимося, щоб усе минуло добре, і ми отримали ще один великий бій, який побачить увесь світ. Знаєте, нам потрібен новий чемпіон, особливо американець, і його звуть Деонтей Вайлдер", – сказав "Бронзовий бомбардувальник".

Зазначимо, що раніше Усик заявив, що хоче провести свій наступний бій саме проти Вайлдера.

Ба більше, менеджер українського боксера Егіс Клімас повідомляв, поєдинок між Усиком і Вайлдером може відбутися наприкінці квітня або на початку травня 2026 року в США.

Однак нещодавно було офіційно оголошено, що 4 квітня в Лондоні відбудеться бій між Вайлдером і Чісорою.

На рахунку 40-річного Вайлдера 44 перемоги (43 – нокаутом), одна нічия та чотири поразки на профірингу. В останньому бою "Бронзовий бомбардувальник" у червні 2025 року технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.

У послужному списку 42-річного Чісори 36 перемог (23 – нокаутом) і 13 поразок на професійному рингу. Останній бій Дерек провів у лютому 2025-го, одноголосним рішенням суддів здобувши перемогу над шведом Отто Валліном.

Нагадаємо, у листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Новим володарем пояса WBO став Фабіо Вордлі. Британця, який у жовтні цього року переміг новозеландця Джозефа Паркера, підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона організації.

Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie