Не Мудрик: футболіст "Шахтаря" потрапив до топ-40 молодих талантів 2023 року за версією УЄФА

Георгій Судаков став єдиним українцем у цьому списку.

Офіційний сайт УЄФА склав список гравців, які мають найбільший потенціал здійснити прорив у своїй кар'єрі 2023 року. У ньому знайшлося місце для півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова.

Під час визначення топ-40 молодих талантів експерти брали до уваги футболістів європейських клубів віком до 21 року.

Судаков став єдиним українцем, який опинився в списку від УЄФА. Додамо, що минулого року до нього потрапив інший хавбек "гірників" Михайло Мудрик.

"2022 року ми внесли до списку найкращих талантів Михайла Мудрика, який, можливо, і був найкращим у "Шахтарі" цього сезону, але прогрес Судакова також був помітним. Він зіграв усі шість матчів на груповій стадії Ліги чемпіонів, віддав дві результативні передачі та рідко втрачав м'яч", – так охарактеризували Георгія на сайті УЄФА.

Цього сезону Судаков зіграв за "Шахтар" 19 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав шість результативних передач Його контракт з донецьким клубом розрахований до кінця 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Мудрик погодив умови особистого контракту з "Арсеналом".

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