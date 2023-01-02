Не Мудрик: футболіст "Шахтаря" потрапив до топ-40 молодих талантів 2023 року за версією УЄФА

Георгій Судаков став єдиним українцем у цьому списку.
Офіційний сайт УЄФА склав список гравців, які мають найбільший потенціал здійснити прорив у своїй кар'єрі 2023 року. У ньому знайшлося місце для півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова.
Під час визначення топ-40 молодих талантів експерти брали до уваги футболістів європейських клубів віком до 21 року.
Судаков став єдиним українцем, який опинився в списку від УЄФА. Додамо, що минулого року до нього потрапив інший хавбек "гірників" Михайло Мудрик.
"2022 року ми внесли до списку найкращих талантів Михайла Мудрика, який, можливо, і був найкращим у "Шахтарі" цього сезону, але прогрес Судакова також був помітним. Він зіграв усі шість матчів на груповій стадії Ліги чемпіонів, віддав дві результативні передачі та рідко втрачав м'яч", – так охарактеризували Георгія на сайті УЄФА.
Цього сезону Судаков зіграв за "Шахтар" 19 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав шість результативних передач Його контракт з донецьким клубом розрахований до кінця 2026 року.
Раніше повідомлялося, що Мудрик погодив умови особистого контракту з "Арсеналом".
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