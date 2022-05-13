Не на батьківщині: збірна України проведе домашні матчі Ліги націй у фартовому для Петракова місті

Не на батьківщині: збірна України проведе домашні матчі Ліги націй у фартовому для Петракова місті

Збірна України з футболу дізналася місце проведення червневих домашніх матчів в рамках Ліги націй-2022/23.

Номінально домашні матчі Ліги націй проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня) "синьо-жовті" зіграють у польському місті Лодзь на Муніципальному стадіоні ЛКС, який вміщує 18 000 глядачів.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Цікаво, що саме у цьому місті (щоправда, на іншій арені - "Відзева") збірна України (U-20) під керівництвом Олександра Петракова перемогла Південну Корею (3:1) в фінальному матчі Чемпіонату світу 2019 року.

Збірна України в Лізі націй-2022/23

У новому сезоні Ліги націй українська збірна виступатиме в групі B1 (другий за рангом дивізіон - прим.) разом з Вірменією, Ірландією та Шотландією.

Переможець квартету підніметься до елітної Ліги А, а остання команда перейде до Ліги С.

Свій шлях у Лізі націй-2022/23 "синьо-жовті" розпочнуть 8 червня виїзним матчем проти Ірландії. Зустріч відбудеться в Дубліні на стадіоні "Авіва".

Нагадаємо, перед стартом нового розіграшу Ліги націй Україна 1 червня зіграє із Шотландією у півфіналі плейоф кваліфікації Чемпіонату світу-2022. Переможець пари у фіналі 5 червня зустрінеться з Уельсом.

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