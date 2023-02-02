Не на Олімпіаді: в Міноборони вказали МОК на місце, де Росія повинна підняти білий прапор (фото)

В українському оборонному відомстві відреагували на заяву Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо можливого повернення спортсменів з Росії до міжнародних змагань.

Пропозиція Міжнародного олімпійського комітету допустити до міжнародних змагань, зокрема до Олімпіади-2024, російських спортсменів під нейтральним “білим” прапором викликала осудливу реакцію Міністерства оборони України.

У Twitter оборонного відомства з’явився відповідний допис із ілюстрацією.

На малюнку зображено п’ять олімпійських кілець у вигляді кривавих плям, в центрі яких перелічено злочини, які скоювали російські окупанти в Україні — зґвалтування в Бучі, убивства в Харкові, тортури в Бородянці, викрадення дітей в Херсоні та тероризм у Маріуполі.

"Білому прапору Росії місце на полі бою, а не на Олімпійський іграх", - йдеться у заклику під цим малюнком.

Every athlete of the russian Olympic team is an individual promoter of these: pic.twitter.com/WtpuzAfdoi — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 2, 2023

Також читайте Президент МОК відреагував на погрози України бойкотувати Олімпіаду-2024 в разі участі росіян і білорусів

У Міністерстві оборони наголосили, що "кожен спортсмен олімпійської збірної Росії є індивідуальним пропагандистом".

Нагадаємо, Національний олімпійський комітет (НОК) України розгляне питання можливого бойкоту Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, якщо до змагань буде допущено російських спортсменів.

Читайте також: