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Не на Олімпіаді: в Міноборони вказали МОК на місце, де Росія повинна підняти білий прапор (фото)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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Не на Олімпіаді: в Міноборони вказали МОК на місце, де Росія повинна підняти білий прапор (фото)

Фото: соцмережі

В українському оборонному відомстві відреагували на заяву Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо можливого повернення спортсменів з Росії до міжнародних змагань.

Пропозиція Міжнародного олімпійського комітету допустити до міжнародних змагань, зокрема до Олімпіади-2024, російських спортсменів під нейтральним “білим” прапором викликала осудливу реакцію Міністерства оборони України.

У Twitter оборонного відомства з’явився відповідний допис із ілюстрацією.

На малюнку зображено п’ять олімпійських кілець у вигляді кривавих плям, в центрі яких перелічено злочини, які скоювали російські окупанти в Україні — зґвалтування в Бучі, убивства в Харкові, тортури в Бородянці, викрадення дітей в Херсоні та тероризм у Маріуполі.

"Білому прапору Росії місце на полі бою, а не на Олімпійський іграх", - йдеться у заклику під цим малюнком.

У Міністерстві оборони наголосили, що "кожен спортсмен олімпійської збірної Росії є індивідуальним пропагандистом".

Нагадаємо, Національний олімпійський комітет (НОК) України розгляне питання можливого бойкоту Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, якщо до змагань буде допущено російських спортсменів.

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Дата публікації
Перегляди
1698
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