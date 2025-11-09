"Не напрацювали на перемогу": Шовковський прокоментував поразку "Динамо" від ЛНЗ

Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував домашню поразку від черкаського ЛНЗ у матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві завершився поразкою "біло-синіх" з рахунком 0:1 .

Після гри Шовоквський відповів на запитання представників ЗМІ, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

– Сьогодні вперше у сезоні "Динамо" не мало за матч жодного реального гольового моменту… З чим це пов'язано – втомою після єврокубкого матчу чи вдалою грою суперника?

– Ви правильно помітили – у нас був дуже насичений графік і я можу констатувати той факт, що нам не вистачало свіжості, не вистачало емоцій.

У нас був напружений період – чотири доволі непрості матчі, і час на відновлення через два дні на третій, через три на четвертий. Плюс логістичні моменти. Безумовно, це не могло не вплинути на наші дії.

До цього ще можна додати те, що ми сьогодні грали з однією із найбільш організованих команд ліги у захисті, однією з команд, які пропустили найменше голів. Суперник досить упевнено діяв в обороні, з швидкими атаками, контратаками, на що ми звертали увагу під час підготовки до цього матчу. Та на жаль наприкінці першого тайму під час однієї з таких контратак пропустили гол, який став єдиним у цьому матчі.

– Що сталося з Ярмоленком? Наскільки складним є його пошкодження?

– Про це я отримаю інформацію найближчими днями, тому що зараз говорити про щось зарано. Він скаржився на неприємні відчуття, а під час гри вони почали посилюватись. Тому він попрохав заміну.

– Після матчу минулого туру з "Шахтарем" ви розкритикували дії арбітрів. Чи задоволені їх роботою сьогодні?

- Я не буду зараз переносити результат гри на дії арбітрів. Ми справді сьогодні за грою не напрацювали на перемогу, це точно. Не впевнений, чи ми заслуговували на поразку – це вже інше питання.

Для "Динамо" це друга поспіль поразка в УПЛ. Минулого туру підопічні Шовковського програли донецькому "Шахтарю" (1:3).

"Біло-сині" програли два матчі чемпіонату поспіль вперше від жовтня 2023 року, коли поступилися "Поліссю" (2:3) та "Дніпру-1" (0:1).

Таким чином, "Динамо" (20 очок) залишилося на четвертому місці в УПЛ. Тоді як ЛНЗ (23 бали) піднявся на другу сходинку і тепер на один заліковий пункт відстає від лідера "Шахтаря", який має матч у запасі.

У наступному турі чемпіонату України кияни 22 листопада на виїзді зустрінуться з "Колосом", а ЛНЗ днем раніше позмагається з "Полтавою".

Нагадаємо, цього тижня "Динамо" здобуло першу перемогу в основному раунді Ліги конференцій, розгромивши боснійський "Зріньські" з рахунком 6:0.