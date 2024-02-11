"Не наша ліга": тренер "Жирони" прокоментував нищівну поразку від "Реала" в чемпіонаті Іспанії

Мічел Санчес вважає, що його команді не до снаги конкурувати з топами Примери.

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес висловився про розгромну поразку своєї команди в матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги проти мадридського "Реала".

Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився гучним тріумфом підопічних Карло Анчелотті з рахунком 4:0 .

На думку керманича "жиронців", його команда програла, оскільки зустрілася із суперником, який переважав у класі.

"Ми намагалися грати з "Реалом" на його рівні, але коли у них виходило все, у нас не виходило нічого. Думаю, це швидше заслуга суперника, ніж наша. Ми на іншому рівні, і це допомагає нам удосконалюватись. Коли ти зустрічаєшся з кимось такого високого рівня, то це змушує тебе зіткнутися з реальністю.

Ми проводимо неймовірний сезон. Нам потрібно усвідомити, що це не наша ліга та продовжувати працювати над собою. Нам потрібно зробити крок чи два кроки вперед, щоб опинитися на тому рівні, який вимагає від тебе "Реал".

Ми – клуб, який розвивається і ніхто не може нам нічого сказати. Це була не дуже комфортна гра, але я не думаю, що вона може нам зашкодити. У нас є скромність, щоб уміти програвати, і коли наш суперник був кращим – ми повинні це визнати.

Наша ліга – це "Атлетик", "Сосьєдад", "Бетіс" та "Валенсія", ми боремося за єврокубки. "Реал", "Барселона" та "Атлетіко" – це не наша ліга. "Реал" бореться проти них, а не проти нас. Ми не четвертий претендент", – наводить слова Мічела видання AS.

Додамо, що в матчі проти "Реала" українці Віктор Циганков та Артем Довбик провели на полі 70 хвилин за "Жирону", тоді як український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін відіграв повний поєдинок.

Після фіаско в матчі з мадридський грандом "Жирона" (56 очок) продовжує посідати друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Відставання команди Циганкова та Довбика від "Реала", який лідирує в чемпіонаті, зросло до 5 балів.

У наступному турі Примери підопічні Мічела 19 лютого в гостях зустрінуться з "Атлетиком" Більбао, а "Реал" днем раніше на виїзді зіграє проти "Райо Вальєкано".

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