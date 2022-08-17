"Не новий бій, а продовження старого": що сказали Усик та Джошуа на пресконференції перед реваншем (відео)

У середу, 17 серпня, відбулася пресконференція чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа напередодні реваншу.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик на пресконференції перед боєм з Ентоні Джошуа.

"Хочу подякувати всім людям, які дали мені можливість боксувати в Саудівській Аравії. Це дуже важливо для мене, моєї команди та моєї країни. Я дуже радий, що тут зараз перебуваю, я в Саудівській Аравії вже не вперше. Мені здається, я повертатимусь сюди знову.

Я чудово розумію, що до другого бою ми одне одного добре знаємо. Ентоні переглянув та вивчив наш перший поєдинок. Але мені здається, що це не буде новий бій, а продовження старого. 14-й, 15-й, 16-й раунд, хто знає.

Ми мали достатньо часу, щоб вивчити один одного. У суботу буде добрий бій.

Ми народжені, щоб боротися за життя, пояси, за все. Той, хто не робить цього всього – не живе. Все наше життя – це змагання: за щось чи за когось. Ось ми й змагаємось", - заявив Усик на пресконференції.

Своїми думками про бій поділився і суперник українця. Ентоні Джошуа заявив, що він не може дозволити собі програти цей поєдинок.

"Все дуже просто – це бій, який потрібно виграти. Мені подобається тиск. Це було важко (підготування - ред.). Тепер потрібно просто виконати свою роботу: довіряти інстинктам, залишатися зосередженим, виконувати роботу і, дай Бог, перемогти", - сказав Джошуа на пресконференції.

Ексчемпіон зазначив, що для нього головне – це сама перемога, а не пояси.

"Уся справа в змаганнях. У мене є цілі, яких я хочу досягти на рингу тієї ночі. Це змагання з самим собою. Так, пояси щось означають, але вони лише є кінцем мети. Я не збираюся пропускати сам процес - я має на ньому сконцентруватися", - додав він.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.

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