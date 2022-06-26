Не обійшлося без скандалу: український боксер завоював чемпіонський пояс після 12 поразок поспіль

Не обійшлося без скандалу: український боксер завоював чемпіонський пояс після 12 поразок поспіль

44-річний український боксер Віктор Плотніков став володарем титулу WBU в першій середній вазі.

У німецькому Дессау досвідчений українець вийшов у ринг проти місцевого боксера Ронні Габеля.

Уже в стартовому раунді Плотніков відправив чемпіона в нокдаун. Віктор домінував упродовж усього поєдинку аж до фінального гонгу.

Здавалося, що український боксер переможе одноголосним рішенням, але судді винесли скандальний вердикт - нічия, яка залишала чемпіонський пояс у німецького боксера.

На щастя, після бою в ситуацію втрутилася спеціальна комісія WBU, яка змусила переглянути результат поєдинку. Було оголошено про помилку одного з суддів, який виставив рахунок 114-114 замість 114-113 на користь українця.

After a discussion with the WBU and commission the result is overturned! The 114-114 scored is actually 114-113 in favor of Plotnikov. Viktor Plotnikov breaks a 12 fight winless streak dating back to 2015 and is the NEW WBU champion! https://t.co/aAf8w6ZBML pic.twitter.com/6GY7wAp8wu — Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 25, 2022

Таким чином, Плотніков все-таки отримав чемпіонський титул WBU. Неймовірно, але Віктор завоював пояс, перервавши серію з 12 поразок поспіль, яка тривала від травня 2016 року.

Загалом в кар'єрі Плотнікова 34 перемоги (15 - нокаутом) і 15 поразок на професійно рингу. Він є колишнім чемпіоном світу за престижною боксерською версією IBF.

Габель програв вперше за 7 поєдинків. У послужному списку німецького боксера 29 перемог (20 - нокаутом), 7 поразок та одна нічия.

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