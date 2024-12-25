"Не очікував": промоутер засудив нахабний вчинок Дюбуа після реваншу Усик – Ф'юрі (відео)

Френк Воррен, промоутер чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, прокоментував його вчинок після перемоги володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика в бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі.

За словами Воррена, йому не сподобалося те, що Дюбуа піднявся на ринг і вихопив мікрофон, викликавши українця на поєдинок. Промоутер наголосив, що попереду в Даніеля важкий бій проти Джозефа Паркера, на якому його клієнт і повинен зосередитися.

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"Він вийшов на ринг, я не очікував, що він схопить мікрофон, і мені це не дуже сподобалося. Але він зробив те, що робили багато бійців у минулому, коли вони викликали суперників на поєдинок.

Я не вважаю, що був слушний час для цього, але він вже це зробив. І що я можу вдіяти? Нічого. На Даніеля чекає важкий бій у лютому, про який він повинен думати.

Головне, про що він повинен хвилюватися зараз – це його бій проти Джозефа Паркера, який буде важким для них обох. Це хороший бій, і я з нетерпінням очікую цього. А після цього давайте подивимося, що станеться", – сказав Воррен в інтерв'ю BoxNation.

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Зазначимо, що Усик у ринзі без вагань прийняв виклик Дюбуа і попросив організувати йому бій з британцем.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, який організував обидва поєдинки Усика проти Ф'юрі, вже погодився влаштувати бій Олександра з Дюбуа, але назвав умову. Спершу Даніель повинен захистити пояс IBF у поєдинку з новозеландцем Джозефом Паркером, який заплановано на 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня 2023 року Усик у польському Вроцлаві нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

У потенційному реванші між Олександром і Даніелем на кону може стояти звання абсолютного чемпіона світу. Раніше Олександру довелося відмовитися від титулу IBF, а відтак втратити звання "абсолюта". Тепер поясом IBF володіє Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши іншого британця Ентоні Джошуа.

У послужному списку 37-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. Сім з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та власне від Усика 2023-го.

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