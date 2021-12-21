"Не очікував такого": російський боксер захопився гостинністю України після поразки від Берінчика

Іса Чанієв залишився приємно здивований тим, як його прийняли на українській землі.

Російський боксер Іса Чанієв після поразки від українця Дениса Берінчика в поєдинку за титул WBO International у легкій вазі поділився своїми враженнями від візиту до України.

В інтерв'ю Instagram-акаунту boxing911.official 29-річний представник Російської Федерації заявив, що ще ніколи на бував у настільки гостинній країні та місті. Бій між українцем і росіянином відбувся 18 грудня в Броварах.

"Я вперше виступав в Україні та Києві. У такій гостинній країні та місті я ніколи не був. До мене підходили і фотографувалися, самі українці казали, що вболівають за мене.

До того, як я приїхав до України, мені вони писали, що вболівають за мене і переживають. Дуже гостинна країна та місто, я просто був шокований. Навіть у роздягальню до мене заходили і бажали удачі. Я не очікував такого", - розповів Чанієв.

Берінчик переміг Чанієва одноголосним рішенням суддів: 116-112, 118-110, 118-111. Денис успішно захистив пояс WBO International вже вшосте в кар'єрі.

Для Дениса перемога стала 16-ю (9 - нокаутом) у 16 поєдинках на професійному ринзі.

Чанієв програв учетверте в кар'єрі. В його активі 15 перемог (7 - нокаутом) у 19 боях.

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