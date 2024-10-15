"Не пенальті взагалі": капітан збірної Чехії розкритикував рішення арбітра в матчі з Україною

Томаш Соучек переконаний, що 11-метрового у ворота його команди не мало бути.
Капітан збірної Чехії Томаш Соучек поділився враженнями від матчу 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 з Україною.
Напружена зустріч у польському Вроцлаві завершилася внічию 1:1. У коментарі Суспільне Спорт після поєдинку капітан чехів не погодився з призначеним у ворота його команди пенальті, завдяки якому українці зрівняли рахунок.
"Те, що я бачив, – не пенальті взагалі. Важко коментувати, бо я не бачив його на повторі. Рефері використав VAR. Я знаю, що в англійському футболі має бути чиста гра рукою, аби призначати пенальті, але це рішення судді – нам доведеться його прийняти", – сказав Соучек.
Також Томаш висловився про перебіг матчу проти України, поточне лідерство чеської збірної у групі Ліги націй та поділився очікуваннями від двох останніх турів.
"Забракло енергії? Я думаю, в нас був найкращий момент забити і виграти 2:1. Україна грала дуже небезпечно на контратаках. Думаю, обидві команди можуть бути задоволені нічиєю – обидві команди могли вигравати або програти. Я задоволений виїзною нічиєю та першим місцем у таблиці.
Я задоволений нашими результатами. Ми взяли чотири очки у жовтні та посідаємо перше місце в таблиці. Попереду в нас ще два матчі в листопаді – хочемо фінішувати першими і вийти до Дивізіону А. Але ми знаємо, що маємо складну групу. Тепер ми маємо готуватися до двох останніх матчів", – цитує Суспільне Спорт півзахисника "Вест Гема".
Після чотирьох турів Чехія з 7 очками посідає перше місце у групі B1. На другій та третій позиціях відповідно йдуть Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 балів. Україна з 4 пунктами замикає квартет.
У наступному п'ятому турі Ліги націй українці на виїзді зіграють з Грузією, а чехи у гостях позмагаються з Албанією. Матчі відбудуться 16 листопада.
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Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:
- перше місце – підніметься до Дивізіону А;
- друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;
- третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;
- четверте місце – вилетить до Дивізіону С.
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