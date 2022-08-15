Не перестають феєрити: українські "русалоньки" виграли восьме поспіль "золото" на чемпіонаті Європи

Збірна України з артистичного плавання увосьме завоювала медаль найвищого ґатунку на континентальній першості в Римі.

Зовсім нещодавно Марина та Владислава Алексіїви принесли Україні сьоме "золото" Євро-2022 з водних видів спорту. Восьма ж нагорода найвищого ґатунку також не забарилася - її "синьо-жовті" здобули в довільній програмі серед команд.

Українки підтвердили свій статус фавориток і продемонстрували найкращий виступ, заробивши 94,1000 бала .

У цьому виді програми нашу команду представляли Марта Федіна, Марина й Владислава Алексіїви, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

"Срібло" виборола команда Італії з результатом 92,6667 бала, а "бронзу" - Франція (90.5667).

Варто зазначити, що для української команди це вже восьме "золото" на континентальній першості з водних видів спорту в Римі. В усіх попередніх семи дисциплінах "синьо-жовті" неодмінно тріумфували.

Раніше також повідомлялося. що Україна здобула першу медаль в стрибках у воду на чемпіонаті Європи-2022.

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