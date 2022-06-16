"Не підтримуєш, але сказати нічого не можеш": герой Олімпіади-2022 відреагував на мовчання колег з країни-агресорки

"Не підтримуєш, але сказати нічого не можеш": герой Олімпіади-2022 відреагував на мовчання колег з країни-агресорки

Український фристайліст Олександр Абраменко підтримав санкції проти росіян і водночас зазначив, що з розумінням ставиться до того, що його російські колеги ніяк не коментують війну, яку Росія розгорнула проти України.

Cрібний призер Олімпіади-2022 Олександр Абраменко розуміє, чому його колеги з Росії не висловлюються проти війни, але вважає санкції проти них заслуженими.

"З одного боку, як спортсмен спортсмена, можу зрозуміти. Що творить твоя держава, ти, може, не підтримуєш, але сказати нічого не можеш. Звісно, як спортсмену, важко втратити всі змагання. Із іншого ж боку, якось треба дати зрозуміти, що це ненормально – те, що робить твоя країна, і ви всі разом маєте за це відповідати", – сказав Абраменко в коментарі для "Першого".

Український фристайліст також розповів, що Ілля Буров, з яким він обіймався у Пекіні-2022, став єдиним російським спортсменом, який зв'язався з ним після початку повномасштабної війни:

"Єдиний спортсмен, який мені подзвонив, – це Ілля (Буров - ред.). Росіянин. То я його обійму, то він мене на емоціях. Він дзвонив, я розповідав йому, що відбувається. Він також розуміє це все, але нічого зробити не може. Я розумію його. Напевно, тяжко там щось сказати, те, що треба", - підкреслив він.

Нагадаємо, що нападник збірної Росії Федір Чалов відмовляється повертатися на батьківщину зі швейцарського "Базеля", за який він виступав минулого сезону на правах оренди.

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